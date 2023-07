Ja, forbrændingsmotoren er på vej ud, men i det mindste får vi baghjulstræk igen.

Bilindustrien kan ofte være lige så forudsigelig som et plot-twist i en dårlig romantisk komedie, så da Volvo tidligere på året annoncerede, at de ville skifte fra forhjulstræk til baghjulstræk i deres populære elbiler, XC40 og C40, blev mange af os virkelig overraskede. Faktisk er det ganske uhørt, at man på den måde skifter drivlinje.