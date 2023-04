Nyheden kommer forud for, at Tesla onsdag leverer regnskab for første kvartal.

Det er uvist, om prisreduktioner også kan forventes på Tesla-modeller i andre lande.

Tesla har flere gange siden januar - også i Danmark - sænket priserne på visse modeller.

I januar faldt den populære Model 3 eksempelvis 90.000 kroner i pris, mens Model Y faldt mere end 100.000 kroner.

En måned senere sænkede selskabet igen prisen på Model 3.

Senere blev prisen sænket på performanceudgaven af Model Y og Model 3. For begge modeller var det omkring ni procent.