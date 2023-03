Alle sejl var sat til, da BYD, som er et af Kinas største bilmærker, blev lanceret herhjemme i efteråret.

Allerede i august blev det bekræftet, at bilerne skulle importeres af Nic. Christiansen Gruppen, importøren bag mærker som Hyundai og Land Rover, og lidt senere kom det frem, at det var importørens egen kæde af bilforhandlere, kaldet Terminalen, der skulle stå for salg og service.