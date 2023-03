Marokko

De fleste forbinder nok Porsche med sportsvogne og luksusbiler, og her er den ikoniske 911-model det mest velkendte eksempel på en kombination af begge dele.

Måske man kan se dens svungne silhuet for sit indre øje, måske ved man, at der findes hårdkogte baneversioner i form af GT3 og GT3 RS, og måske kender man endda lidt til dens deltagelse i 24-timers Le Mans og utallige andre racerløb gennem tiden. Men hvad de færreste nok er klar over, er, at Porsche 911 også har en rig historie inden for en helt anden gren af motorsport; nemlig rally.