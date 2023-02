Skiftet fra sort brændstof til elektrisk kommer sent, så nu skal det gå meget stærkt. Alfa Romeos første rene elbil er her allerede i 2025, og i mellemtiden skal Tonale holde entusiasmen oppe, mens konkurrenterne får endnu bedre fat på markedet for elektriske modeller. I 2027 skal hele Alfa-programmet være 100 pct. elektrisk.

Sidste forår prøvede vi Tonale med forhjulstræk og 160 hybride hk, men denne gang gælder det plug-in-hybriden, der stiller med eldrift på baghjulene og 180 benzin-hk til forhjulene.

Herhjemme fås den ikke engang, for importøren har kun et par delvist bovlamme benzin- og dieseludgaver i programmet med 130 hk. Og her kommer der nu helt andre tomater i den italienske ragu.