Hun er en del af den nye luksusbil fra Kina, kaldet Nio ET7, og firmaet går målrettet efter at blive Kinas svar på Tesla. Selve den coupéformede bil minder dog mere om en Mercedes EQS eller BMW i7, men koster omtrent det samme som en mindre Mercedes EQE.

Men ligesom med originalen af en Tamagotchi, hvor børnene havde svært ved at koncentrere sig om tal og bogstaver henne i skolen, når de samtidig skulle sørge for, at den fik mad og søvn, ender Nomi med at blive et ganske irriterende indslag i hverdagen.

Heldigvis har selve bilen en stribe ganske imponerende sider.