SUV’en kører som en stor bil. Styretøjet er tungt og ikke glad for at rette op selv, mens fylden også opleves på vejen i bilen. CX-60 er fast i undervognen og ligger med sine store 20 tommer standardfælge stabilt på vejen, men den er slet ikke så smooth og køreglad som CX-5. Den råstærke benzinmotor har pænt med ekstra kræfter fra elmotoren, så der er masser af overskud i hverdagen.

Du kan skifte mellem flere hybridindstillinger og ren elkørsel. Her klarer vi 50 km af de lovede 63 km. Det er ganske pænt. Opladning klares med standardeffekt på 7,2 kW og to faser, så batteriet kan lades op på rimelige 2,5 timer. På benzinfronten endte vi på et samlet forbrug på 13,7 km/l, hvilket passer meget godt til en kantet bil af den her størrelse.

Skal fintunes

Elmotorens summen høres dog ofte og er ikke så dæmpet som i mange andre opladningshybrider. Her har ellers perfektionistiske Mazda lidt at lære. Det gælder også omkring det ottetrins automatgear, som under visse omstændigheder skifter i ryk. Det oplevede vi under let acceleration i både ren eldrift og hybridindstilling. Her skal der mere fintuning til.