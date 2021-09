Madspild er en af de helt store miljøsyndere, og nu satser både Grejdalsløbet og den nye Grupetto Festival på, at de to begivenheder slutter med nul pct. madspild.

Begge begivenheder har nemlig indgået et samarbejde med den danske madspilds-app Too Good To Go om at sælge al overskudsmad videre til private.

Det skriver Too Good To Go i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen bliver Grejsdalsløbet dermed det første sportevent i Danmark og - så vidt vides - i verden, hvor der potentielt bliver nul pct. madspild.

Måltiderne vil kunne købes til en tredjedel af prisen og skal afhentes i et pop-up-udleveringsted i Spinderihallerne i Vejle søndag den 19. september om aftenen.

Folkene bag Grejsdalsløbet er begejstrede for det nye, bæredygtige initiativ:

»Grejsdalsløbet ønsker at være et motionscykelløb, der til stadighed udvikler sig og er med til at sætte nye standarder. At passe på naturen er for Grejsdalsløbet og for vores mange deltagere en selvfølge,« siger Henrik Norup, løbsansvarlig for Grejsdalsløbet, i pressemeddelelsen.

De to begivenheder finder sted fra den 17. til 19. september.