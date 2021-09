Bliv klogere på Randers. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Randers. Bliv opdateret på Randers alle hverdage med JP Randers’ nyhedsbrev, eller besøg jpranders.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

På Randers Statsskole kaster flere af gymnasiets lærere håndtegn iført guldkæder og omvendte kasketter, mens de rapper om skolens nye rygepolitik.

»Vi siger hip. Hey. Vi siger hop. Hey. Er du ryger her på skolen, skal du stop’ nu,« rapper skolens mediefagslærer Christian Langballe i selskab med Kerstin Aagaard og Susanne Møller, der begge er dramalærere i en ny video, som gymnasiet har delt på sin Facebookside.

For at sætte fokus på gymnasiets tobaksforbud har flere undervisere produceret musikvideoen, der skal minde skolens elever om, at de ikke længere må hverken ry