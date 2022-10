Boilesens VM-mulighed kan være i fare: FCK-træner håber det bedste

Brøndby-højrebacken har da også talt med Boilesen efter kampen.

- Jeg stak hoften ud, så jeg ramte Boilesen. Jeg har også lige været inde og se, om han var okay, siger Daniel Wass, som dog ikke vil ud med, hvordan Boilesen havde det inde i omklædningsrummet.

- Nej, det må du spørge ham om. Det vil jeg ikke kommentere, ud over at jeg har spurgt ham, om han var okay, siger Daniel Wass.

30-årige Nicolai Boilesen var senest med det danske landshold tilbage i juni i Nations League, hvor han fik 90 minutter mod Østrig.

Han står i alt noteret for 22 landskampe, mens han også var med ved EM i 2021 for Danmark.

Søndagens derby i Superligaen mellem Brøndby og FC København endte med 1-1 efter en FCK-udligning dybt inde i tillægstiden.