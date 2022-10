Robert Skov har sparket Hoffenheim forbi giganter i tabellen

Hoffenheim er i gang med en udmærket sæson i Bundesligaen, og fredag aften bidrog danske Robert Skov væsentligt til holdets femte sejr i ti kampe.

Den 26-årige kantspiller scorede sikkert på to straffespark i 3-0-sejren over Schalke 04. Det var hans scoring nummer to og tre i ligaen i denne sæson.

Med sejren tager Hoffenheim et solidt hop i tabellen - i hvert fald indtil de øvrige kampe i runden spilles i weekenden.