Hjørring Kommune har en af landets højeste erosionsrater.

Det vil sige, at havet i gennemsnit æder én til to meter af kysten om året.

For tre år siden blev det nærliggende Rubjerg Knude Fyr flyttet længere ind i landet, fordi havet var kommet faretruende tæt på.

Projektet ved Lønstrup dokumenterer ifølge udvalgsformanden, at sandfodring betaler sig og kan medvirke til at sikre områdets sommerhuse.

Han vil dog ikke garantere, at der ikke fremover kan være sommerhuse, der kan ende i havet.

- Det er svært at garantere. Hvis der kommer en meget stærk storm, så kan det, vi laver med kystsikring på et år, være skyllet væk på en nat.

- Så helt udelukke, at et hus falder i vandet, er nok svært. Men jeg kan i hvert fald love, at vi vil kæmpe med næb og kløer for at undgå det, siger Søren Homann.