Alec Baldwin har indgået forlig i retssag efter filmskuddrab

Hun blev dræbt af skud under optagelserne til westernfilmen ”Rust”.

- Under hele denne vanskelige sag har vi hele tiden haft fokus på at gøre det bedste for Halynas søn, skriver han.

Baldwin, som var producer og hovedrolleindehaver i filmen, havde fået at vide, at revolveren var sikker. Han har tidligere sagt, at han ikke trykkede på aftrækkeren.

Optagelserne af filmen vil fortsætte i januar, meddelte folkene bag filmen onsdag. Hutchins’ mand bliver producer på filmen.

- Jeg er ikke interesseret i at fremsætte beskyldninger eller i at placere nogen skyld (på Baldwin eller producenterne). Vi mener alle, at Halynas død var en frygtelig ulykke, hedder det i en erklæring fra Matthew Hutchins.