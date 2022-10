Danske bordtennismænd skabte VM-overraskelse mod Portugal

Den bliver altså uden Danmark, der må nøjes med at glæde sig over at have leveret et godt sidste indtryk.

Både Danmark og Portugal sendte en reserve i kamp, og det var næppe nogen ulempe for danskerne.

Portugals ekstra mand, Diogo Chen, der er rangeret som nummer 690 i verden, tabte nemlig begge sine singler.

Den danske reserve, Thor Christensen, åbnede med en 3-0-sejr over Chen, inden Anders Lind måtte se sig slået af verdens nummer 49, Joao Geraldo, der vandt 3-1 i sæt.

Tobias Rasmussen genoprettede dog føringen ved at slå Joao Monteiro uden at afgive sæt. Det var Rasmussens første sejr ved VM.

Anders Lind sikrede den samlede sejr ved at slå Diogo Chen med 3-1.