Flertal opfordrer Pape til at oplyse om ministermøder i Caribien

I beretningen konstateres det også, at møder på eget initiativ med repræsentanter for udenlandske regeringer som dansk minister er ”helt uacceptabelt”.

- Ud over at kunne skabe usikkerhed om Danmarks officielle politik fratager den slags møder også Folketinget, herunder Udenrigsudvalget, mulighed for at diskutere formål med møderne samt en eventuel opfølgning, lyder det i beretningen.

For De Radikale har den del været det vigtigste.

- Formålet var først og fremmest at slå fast, at det her er en praksis, vi ikke bifalder fra Folketingets side, siger udenrigsordfører Martin Lidegaard.

I et notat fra Lovsekretariatet i Folketinget, der blev udarbejdet på ønske fra Udenrigsudvalget, fastslås det, at der ikke findes andre eksempler på, at ”et udvalg i en beretning har anmodet en forhenværende minister om at fremkomme med oplysninger”.

- Det er præcis derfor, at vi ikke kunne være med på Socialdemokratiets første udkast til beretningen, som indeholdt et krav om en egentlig skriftlig redegørelse til udvalget, siger Martin Lidegaard.

- I dagens beretning opfordrer vi bare til, at de oplyser om indholdet, men ikke i en formel form. Det har vi fravalgt på grund af notatet. Vi ønsker ikke at stadfæste en ny praksis på området, siger han.

Søren Pape Poulsen har beklaget møderne og inviteret udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til et møde på hans kontor om ministermøderne.