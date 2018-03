Jyllands-Postens korrespondent i Moskva, Poul Funder Larsen, belyser i videoen herover nogle af de vigtigste punkter som Vladimir Putin solgte sit kandidatur på. For der er rigeligt med udfordringer for den magtfulde mand, fortæller JP's mand i Moskva.

Putin blev søndag genvalgt for en ny periode som præsident med stor opbakning i et valg, der har fået masser af kritik for at være aftalt, korrupt og fyldt med svindel undervejs.