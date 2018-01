Forskere gør banebrydende opdagelse: Verdens største undervandshule er 347 km. lang

De har haft det på fornemmelsen i årtier, men først i starten af 2018 lykkedes det forskerne på Great Mayan Aquifer Project at få bevis for den teori.

De to store hulesystemer Sac Actun og Dos Ojos i Tulum i Mexico var allerede blandt de fire største i verden, men da forskerne opdagede, at de to var forbundne, var det pludselig verdens længste undervandshule på i alt 347 km.

Foruden at det nu har den rekord, har det store undervandshulesystem også kastet mange andre opdagelser af sig. Blandt andet spor efter de tidligste civilisationer samt uddød flora og fauna, som man nu kan få langt større indblik i end tidligere muligt.

Sporene efter mennesker menes samtidig at være de første på det amerikanske kontinent. De store hulesystemer på Yucatan-halvøen menes også at være tæt forbundet med Maya-templer i samme område.

»Denne enorme hule repræsenterer det mest signifikante arkæologiske fund under vand nogensinde, eftersom det har hundredevis af spor og beviser på de første mennesker i Amerika såvel som flora og fauna - og naturligvis Maya-kulturen,« fortæller Guillermo de Anda, leder af projektet til National Geographic

Forskerne tror dog ikke, at de er færdige med at gøre store opdagelser i undervandshulerne. Næste skridt er at finde ud af, om der er flere forbindelser til andre store hulesystemer i området.