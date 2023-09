Ny model skal give katastrofeudsigter ved oversvømmelse

Beregningerne er oftest længe undervejs og bliver derfor overhalet af virkeligheden ifølge Niels Fræhr.

Fokus for projektet blev rettet mod, om beregningerne kunne gøres mere effektive eller mere præcise, end man gør i dag.

- Grunden, til at man ikke har gjort det på den her måde tidligere, er, fordi man ikke har troet på, at man kunne få den samme præcision, siger Niels Fræhr og tilføjer.

- Det at bruge en simpel model til at give et estimat er folk gået lidt væk fra. Også fordi man ikke regnede med, at det kunne blive ligeså hurtigt som databaserede metoder.

Modellen er endnu ikke færdigpakket og klar, men teorien er på plads. Håbet er, at modellen bliver implementeret og operationel indenfor et par år.