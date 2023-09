Sommeren er tilbage: Ugen bliver solrig med op til 26 grader

- Historien gentager sig gennem ugen. Det er svært at skelne mellem dagene, for højtrykket, som giver det gode vejr, ligger over Tyskland, og derfra bevæger det sig kun meget langsomt mod øst.

- Og efter dét kommer der et nyt højtryk, som dannes over Frankrig og Belgien, og som påvirker vejret i Danmark, siger Bolette Brødsgaard.

Mens der ikke sker de store ændringer i vejret, som ugen skrider frem, stiger temperaturen en smule hen mod weekenden.

Vinden skifter desuden retning midt på ugen. Først på ugen kommer vinden fra vest, mens den onsdag skifter og derefter kommer fra øst og sydøst.

Tirsdag kan man få 24 grader, og onsdag kan byde 25 grader.

- Enkelte steder kan man måske få 26 grader hen mod weekenden, siger meteorologen.