Dagtemperaturerne vil typisk være mellem 18 og 26 grader, mens temperaturerne om natten kan falde ned til omkring 10 grader.

DMI forventer, at vi i en periode i uge 29 kan forvente at få mere stabilt og tørt vejr med mere sol.

Mod slutningen af ugen vil landet være præget af skydække, en del byger og lidt lavere temperaturer end i uge 28.

Fra 24. juli til 6. august viser prognoser, at mulighed for sommerdage med temperaturer over 25 grader er inden for rækkevidde.

Overvægt af tørt og solrigt vejr vil til tider blive erstattet med skyer og regn, der forårsages af fronter fra vest.

Omvendt har årets første sommermåned leveret godt med sol og skyfrit vejr.

DMI oplyser på Twitter, at solskinsrekorden for juni på 303 timer er tæt på at blive overgået.