Kristi Himmelfart kickstarter solrige og varme dage

For fredag byder nemlig på sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader - og det er der nok en del konfirmander, der glæder sig over.

Vejret i weekenden er mere usikkert på grund af et lavtryk over det sydlige Europa, der sender lun luft ind over landet fra øst og sydøst.

Temperaturerne kan dog kravle op på mellem 17 og 22 grader.

Det kommer med en risiko for regn, der dog på nuværende tidspunkt er svær at spå mere præcist om.

- Hen i weekenden ligger vi i noget højtrykspræget vejr, så det giver relativt rolige vindforhold og ikke så mange skyer, siger Mette Zhang.

- Det kan give pæne solchancer.