DMI om ugens vejr: Lad paraplyen ligge derhjemme

Det siger Jesper Eriksen, som mandag morgen sidder i den vagthavende meteorologs stol ved DMI.

- Nu er det altså februar, og derfor er fordelingen af sol og skyer vanskelig for os at forudsige. Vi tror desværre, at der kommer længere perioder med gråvejr, men der kommer ikke noget nedbør, siger han.

- Indimellem kommer solen også frem, og så kan temperaturen på de varmeste dage nå op omkring ti graders varme.

Den bedste chance for at få lidt sol i ugen, der for mange betyder vinterferie, kommer mandag.