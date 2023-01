Banedanmark: Søndagens varslede storm vil påvirke regionaltog

Det samme vil være tilfældet øst for Storebælt fra cirka klokken 14. Undtagelsen er Kystbanen - den kører hver halve time.

Tidligere lørdag blev det meldt ud, at tre s-togslinjer i Københavnsområdet ville køre med længere mellemrum end normalt søndag.

Grunden til, at der kører færre tog er for at gøre det nemmere at fjerne eventuelle væltede træer.

- Vi har jo en masse træer rundt omkring på banestrækningerne, og her er der jo en risiko for, at træerne kan vælte. Og ud fra den betragtning har vi besluttet at reducere togtrafikken, siger Nicolai Smidt Sigsgaard.

Søndag har Banedanmark indsat ekstra beredskab, som står klar, så man hurtigt kan sætte ind, hvis der vælter et træ ned over skinnerne.