De næste dages vejr ligner opskrift på tidligere oversvømmelser

Selv om der skulle komme oversvømmelser, skal man ikke være bange for, at der kommer voldsomme flodbølger, mener hydrologen. Det er særligt langs vandløb, at vandet kommer til at løbe over sine sædvanlige bredder.

- Men der er forskellige steder rundt omkring, særligt i mellemstore byer, hvor åen løber lige gennem midtbyen, fortæller Jonas Wied Pedersen.

Byer som eksempelvis Holstebro og Ribe har tidligere været ramt netop af den grund.

Det er steder som dem, man vil holde øje med hos DMI, hvis der falder 25-30 millimeter regn i løbet af onsdag.

Fredag kommer der igen en del nedbør, der kan falde både som sne og regn. Falder det som sne, kan det skabe problemer med det samme. Falder det som sne, kan det skabe problemer senere, hvis der kommer endnu mere regn.