Afrikanske vinde har gjort oktober usædvanlig varm

I de seneste dage er der også blevet registreret utrolige temperaturer i både Spanien og det sydlige Frankrig, og det er altså disse tendenser, som vi også får at mærke her i landet siger han.

- Det er en meget varm og fugtig luft, der er kommet fra Sydeuropa.

- Vejret har jo skiftet en del, men meget af tiden er det fugtig vind, som har sin oprindelse i det nordlige Afrika.

Rekorden for den højeste middeltemperatur for en oktober måned er 12,2 grader. Lige nu er der kurs mod 11,7 grader i år.

- Vi har ikke haft rekorder på maksimumtemperaturer endnu, men vi har haft et langt sejt træk med pæne middeltemperaturer, siger Frank Nielsen.

Han noterer sig også, at der ikke har været lige så meget brug for at tage regnjakken på i oktober.