Danmark får usædvanligt varmt vejr under valgslutspurt

Men størstedelen af landet kan fortsat vente sig relativt tørt vejr. Dog ventes lidt regn i de sydvestlige egne sidst på dagen.

Og søndag kommer varmen igen.

Her kan der igen komme op til 18 grader visse steder i landet. Der vil være lidt eller nogen sol - og måske næsten sensommerlige tendenser.

- Der bliver sendt lun luft op over kontinentet og op mod os, siger Klaus Larsen.

- Jeg vil næsten sige, at hvis det havde været højsommer, kunne det have været over 30 grader med den her luftmasse.

Men det er om at nyde det, mens det varer.

Umiddelbart står det hverken til at blive lige så varmt eller tørt på selve valgdagen tirsdag.

- Det er ikke noget, der varer ved på den her årstid. Der skal man tage de dage, man kan få, siger Klaus Larsen.