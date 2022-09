Islandsk lavtryk sender efterårsvejret ind over Danmark

- Det skulle være torsdag eller fredag. Fredag er der størst mulighed for, at der kommer lidt sol, siger meteorologen.

Det ustadige vejr skyldes for tiden et lavtryk, som ligger øst for Island med en frontzone, som går ned over Danmark.

Det er det, som kommer til at bestemme vejret i Danmark ugen ud.

- I dag (mandag, red.) bliver det overskyet med regn byger. Det er faktisk kun de østligste egne og måske Bornholm, som kan få lidt eller nogen sol, siger Anna Christiansson.

Blæsevejret kommer også til at kunne mærkes det meste af ugen. Vinden bliver let til frisk i de fleste dele af landet, men der kan forekomme kraftig vind op til kuling ved kysterne.