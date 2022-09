DMI forudser gradvist koldere vejr i løbet af ugen

Et højtryk giver os et par dage med tørt og lunt vejr i starten af ugen. Men højtrykket svækkes langsomt, og fra midten af ugen sender et lavtryk vest for De Britiske Øer fronter ind over landet vestfra og giver regn og byger.

Samtidig tager temperaturerne gradvist et nøk nedad.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anna Christiansson tidligt mandag morgen.