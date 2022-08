Varmen ser ud til at vare ved de kommende dage. Hedebølgen holder ved i store dele af landet frem til mandag aften.

Herefter er der stadig udsigt til høje temperaturer, men ikke hedebølge. Til gengæld kommer der regn.

Sådan lyder meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Når vi når hen til slutningen af ugen, ser det ud til, at et mere sammenhængende regnområde trækker op over os. Det kan give mere vedvarende regn, siger Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.