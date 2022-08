Hvad gør du, når hedebølgen rammer? Her er ekspertens råd

»Som forælder har man måske en tendens til at pakke sine børn ind. Eller hvis de ligger i en barnevogn i varmen. Så er der fare for, at de dehydrerer eller får en for høj kernetemperatur i kroppen, fordi de jo ikke selv kan kravle ud af barnevognen, tage tøjet af og gå ind og tage et glas koldt vand,« siger han.

For ældre og kronisk syge er varmen ekstra farlig, fortæller han:

»For at få varme ud af kroppen skal vi svede, og det bringer hjertet og kredsløbet på overarbejde. Og hvis du i forvejen har hjerteproblemer, bliver kombinationen af dehydrering og varmestress et problem, med risiko for hedeslag mm. Og det er derfor, vi ser en øget tendens til, at ældre mennesker dør, når der kommer en hedebølge.«

Derudover er kroppens indre temperatur, kaldet kernetemperaturen, også noget, man skal høje øje med. Kroppens temperatur er normalt 37 grader, og ved blot et par graders stigning kan det have stor effekt på ens præstation.

»Allerede ved en stigning i vores kernetemperatur på en enkelt grad begynder det at påvirke vores koncentrationsevne og finmotoriske funktion. Samtidig ser man nedgang i folks mentale overskud,« siger Jacob Feder Piil.

Fem råd fra eksperten

Hedebølger kan således medføre alverdens dårligdomme. Men ved nogle simple tricks kan hedebølgens følgeeffekter i stor grad dulmes:

1. Indtag kolde drikke

Dette er ifølge Jacob Feder Piil et af de vigtigste råd, man skal tage med sig ud i varmen. Kolde drikke køler dig ned, mens det tilfører dig væske.

»Hvis du har det varmt, så drik noget, der er virkelig koldt. Her er slush-ice helt perfekt, fordi det giver dig sukker, samtidig med at det køler dig indvendigt. Det er virkelig, virkelig godt,« siger Jacob Feder Piil.

2. Ikke kun drik vand

Vand er vigtig for væskebalancen i varmen, men det er også vigtigt at holde på kroppens elektrolytter. Vand er rigtig godt langt henad vejen, men hvis man udelukkende drikker vand, fortynder man indholdet af elektrolytter i kroppen, og så bliver man svimmel, udmattet og kan få hovedpine. Kroppen har brug for salt og sukker ud over vand for at få rettet salt- og væskebalancen op igen.

»Jeg vil anbefale folk at drikke mere, end de er vant til, men ikke unødigt meget. Som udgangspunkt drik efter tørst. Det er en ret god indikator,« siger Jacob Feder Piil.

3. Ekstra salt på maden

I lette tilfælde af saltmangel kan man rette op på det ved efterfølgende at få salt via mad og drikke. Men du kan også putte lidt ekstra salt på maden under en hedebølge.

»Det øger også tørstfornemmelsen, så du automatisk indtager mere væske,« siger Jacob Feder Piil.

Det gælder for folk med normalt blodtryk. Hvis du lider af hjertekarproblemer, bør du konsultere sin læge inden, understreger han.

4. Hold din kernevarme nede

Skygge, vind og vand er fantastisk til at holde din kropstemperatur nede. Så sæt dig i vinden under et træ eller opad en ventilator inde i stuen. Vind letter meget af det varmetryk, der er, forklarer Jacob Feder Piil. Derudover kan man tage et dyp i en pool eller i havet.

Derudover bør man »optimere sit tøj«, forklarer Jacob Feder Piil. En god idé er at iklæde sig sportstøj eller andet tøj, der giver kroppen mulighed for at ånde og gøre brug af sin forsvarsmekanisme mod varmen: at svede.

Og tag en hat på. En bøllehat eller en kasket. Det beskytter hovedet og hjernen fra den yderligere varme fra solens stråler.

5. Pas på dem, der ikke kan passe på sig selv

Vi har været inde på det før. Børn har svært ved selv at regulere varmen, og det gælder også for ældre eller andre, der har en sygdom, der gør, at de har svært ved at mærke efter eller huske behovet for vand. Derfor har Jacob Feder Piil en bøn:

»Tag hånd om dem, der ikke kan tage hånd om sig selv. Børn, ældre, syge. Folk, der sidder derhjemme eller er demente. For man kan komme galt afsted i en hedebølge, og vi må sørge for at hjælpe hinanden.«