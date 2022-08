Skoleeleverne kan forvente tørskoet og solrig skolestart

- De første par dage står den på en del skyer, og der kan komme enkelte lette regnbyger rundt omkring med temperaturer på cirka 20 grader og svag vind, siger Frank Nielsen, der er vagthavende hos DMI.

Det danske sommervejr har ellers i weekenden vist sig fra en lidt kølig og ustadig side. Drømmer man om flere solskinsdage, er der dog håb forude, forsikrer DMI.

I starten af ugen forventes et højtryk at bevæge sig over Danmark fra sydvest. Det vil gradvist give mere sol og stigende temperaturer, som dagene går.