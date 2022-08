Livreddere med opfordring: Pas på vinden ved de danske strande

- Vi ser til stadighed familieudflugter på paddleboards, hvor man ikke har opdaget, at der er fralandsvind på spil, og så driver man hurtigt til havs, siger Anders Myrhøj.

- Så der har vi haft nogle nær ved farlige ulykker. Det er jo super trist, at en hyggelig tur på stranden skal ende på den måde. Så det vil vi jo rigtig gerne slippe ud af.

Det er ikke alle danske strande, som er lige sikre at bade ved. Der kan eksempelvis være revlehuller, som kun et trænet livredderøje kan spotte.

Og selv om man ikke mærker vind inde ved land, kan det pludselig tage til, når man kommer bare en smule længere ud på vandet.

I de kommende dage bliver det varmt, og det vil formentligt få folk til at søge mod havet for at bade. Men med varmen er der også risiko for tordenvejr.