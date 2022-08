Det kan blive op til 30 grader i uge med ustadigt vejr

I den sidste uge af skolernes sommerferie bliver det så som så med ubetinget flot vejr, inden eleverne vender tilbage til klasselokalerne.

Prognosen for perioden frem til weekenden er en blandet omgang. Ugens varmeste dage bliver onsdag og torsdag med helt op til 28-30 grader.

Det ustadige vej med et miks af sol, regn, byger og skyer skyldes, at flere fronter passerer hen over Danmark fra vestlig retning.