Rapport: Halvdelen af EU kan blive ramt af tørke i sommer

Der er risiko for, at næsten halvdelen af det totale landområde i EU bliver ramt af tørke denne sommer.

Sker det, kan det have konsekvenser for fødevareproduktionen.

Det konkluderer en rapport, som EU-Kommissionen har offentliggjort mandag.

Forskerne bag rapporten konkluderer, at 46 procent af EU’s territorium er i risiko for at blive ramt af tørke i juli i år. 11 procent af områderne er det allerede.