Mild udgave af europæisk hedebølge rammer Danmark tirsdag

Danmark får i næste uge et kort og mildt besøg af den hedebølge, der har ramt særligt det sydlige Europa med temperaturer op over 40 grader.

Det fortæller Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi kommer ikke helt op i de samme høje temperaturer, men tirsdag og onsdag får vi meget varm luft op over Danmark. Vi kommer til at forvente temperaturer et sted mellem 25 og 30 grader, siger Trine Pedersen.