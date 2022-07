Hedebølgen bevæger sig op gennem Europa

Længere sydpå i Europa skaber hedebølgerne store problemer.

I Frankrig, Portugal og Spanien kæmper tusinder af brandfolk mod omfattende skovbrande.

På den franske Atlanterhavskyst har en beboer over for nyhedsbureauet AFP beskrevet en af brandene som ”apokalyptisk”.

Men i området syd for Bordeaux er der håb om, at en af de to største brande kan være ved at være inddæmmet. Brandmænd har siden tirsdag kæmpet mod flammerne i dette område.

Branden er endnu ikke under kontrol, og der er risiko for, at den kan blusse op igen.