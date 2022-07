DMI opfordrer til at nyde sommervejret tidligt på ugen

Varmen, som i starten af ugen skyller ind over Danmark, kommer fra de vestlige egne i Europa.

- Det er egentlig sådan et varmt pust fra Sydvest- og Vesteuropa, vi skal have ind over landet, så der her de næste par dage kommer noget af denne her varme, som man har haft i længere tid på de her kanter, siger Lars Henriksen.

- Så i løbet af onsdag, midt på ugen, jamen så vil koldere luft igen trænge sig på fra nordvest, siger Lars Henriksen.

Den kolde luft medfører også nogle køligere nattetemperaturer. Der kan således blive helt ned til 10 grader visse steder i Danmark nætterne mellem onsdag og torsdag og torsdag og fredag.