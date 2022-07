DMI varsler aftenregn over Tour de France-rytterne

- Den her front, den fjerner sig i løbet af natten (til lørdag, red.), og så lørdag bliver det egentlig meget pænt vejr med nogen eller måske endda en del sol til festivalen. Temperaturerne bliver knap så høje som i dag (fredag, red.). Det bliver 18-23 grader generelt hen over landet.

- Festivalpladsen kommer dog sagtens over 20 grader, og så forventes det dog at blive tørt. En lille risiko for byger er der dog, siger Erik Hansen.

Der er lagt op til lune sommernætter i weekenden.

- Det er jo sommernætter, så temperaturen bliver ikke så lav. Der er dog også lidt vind, så helt dejligt bliver det ikke. Men vi kommer til at ligge over 10 grader og ved kysterne helt op til 18-19 grader, siger Erik Hansen.