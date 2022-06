Et markant temperaturfald har mandag fået DMI til at udsende varsler om skybrud i store dele af landet. Og vi skal flere dage frem, før vi igen har udsigt til et varmeniveau, som det vi oplevede i den forgangne weekend, lyder det fra meteorologerne.

»Lige nu er der størst risiko for skybrud i Jylland og på det vestlige Fyn, hvor temperaturerne er helt nede på 12-15 grader. Fronten vil langsomt bevæge sig mod øst, så regnen forventes at brede sig til Sjælland og hovedstadsområdet sidst på dagen,« siger vagthavende meteorolog Claus Larsen, DMI, til Jyllands-Posten.