Meteorolog varsler vejrskifte med regn og torden på vej

- Vi er i gang med at få afsluttet denne her varmebølge, som vi har haft over landet de sidste par dage. Det er faktisk begyndt i Jylland. Der regner det, og der er torden, siger hun.

Mandagens vejr giver jyderne et markant fald i temperaturen med dagtemperaturer på sølle 15-20 grader.

Et sådant markant temperaturfald kan give voldsomt vejr. Derfor har DMI udsendt et varsel om skybrud for store dele af Jylland og en risikomelding om skybrud for resten af landet undtagen Bornholm.

-Længere østpå kan vi stadig glæde os over varme og temperaturer op på mellem 25 og måske endda 30 grader. Så der er en markant forskel her i dag, siger Bolette Brødsgaard.