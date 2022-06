Sommerferien sparkes i gang med smukt vejr

- Studenterne springer ud i en rigtig flot dag, som nok endda kan ende med at blive en sommerdag, fordi vi nok får temperaturer over 25 grader.

Intet varer som bekendt evigt, og det samme gælder altså vejret, som mange går på sommerferie med.

- Der er desværre ugler i mosen, for ude over Nordsøen ligger der en front med regn og byger, og bygerne kan være med torden. Fronten rykker langsomt mod øst, så sidst på dagen kan den nå at trække ind over den sydvestlige del af landet, siger Mette Zhang.