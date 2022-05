Kedelig og regnfuld bededag afløses af weekend med sol

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der slipper for regn fredag. Det er et større område med byger, der skal passere, siger han.

Fredag eftermiddag er der dog mulighed for at få solen at se.

- Når vi kommer ud på eftermiddagen begynder det at blive lidt pænere med lidt sol og - især i den vestlige del af landet - færre byger, siger Klaus Larsen.

Meteorologen siger, at det bliver mellem 13 og 15 grader fredag.