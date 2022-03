Flot forårsvejr viger for kulde og nedbør med hvidt islæt

Det er et lavtryk vest for den norske øgruppe Lofoten, der bringer kold luft ned over landet fra nord- og nordvest.

- Vi får ikke de store mængder nedbør, og der skal nok også komme noget sol, men det er svært at sige noget om, hvor der kommer meget eller lidt solskin.

Sådan lyder det fra Mette Zhang, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

- Umiddelbart ser det ud til, at vi går en periode i møde, der nok minder lidt om vintervejr. Og det kølige forårsvejr kan måske holde ved til næste weekend, siger hun.