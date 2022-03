DMI lover tørvejr og måneskin til støttekoncert for Ukraine

Selv om vejret bliver godt, er det dog stadig fornuftigt at pakke en ekstra trøje.

- Der kommer en jævn vind, så man skal igen lige sørge for at få lidt varmt tøj på, for det vil føles lidt koldere, når vinden blæser, siger han.

Og generelt over hele landet bliver det faktisk generelt godt vejr.

Fredag skyder weekenden i gang med mellem syv og otte grader, siger Klaus Larsen, men hen over weekenden bliver det varmere med et par grader.

Det bliver dog med jævn til frisk vind fra sydøstlige retninger.