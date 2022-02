Væltet træ resulterede i færdselsuheld på Bornholm

Bornholms Politi måtte natten til lørdag rykke ud til et færdselsuheld på Rønnevej i Bodilsker Sogn, hvor en bil kolliderede med et træ, der var væltet på grund af stormen Nora.

Brochorst siger, at stormen Nora for alvor har meldt sin ankomst på solskinsøen.

Hun var alene i bilen og så umiddelbart kun ud til at have overfladiske skrammer.

Vagthavende hos Bornholms Politi Mikkel Brochorst oplyser til Ritzau, at det var en kvinde som sad bag rattet, da uheldet indtraf.

Politiet modtager masser af anmeldelser om væltede træer og store mængder vand på kørebanen.

Derfor skal bornholmerne også være opmærksomme, hvis de vælger at begive sig ud på en køretur, mens stormen er i gang.

- Udvis stor forsigtighed, og kør efter forholdene, siger Mikkel Brochorst.

Noras bane ind over Danmark påvirker primært de sydlige dele af landet.

Stormen har hidtil været mildere end først antaget, men flere steder i landet har politiet meldt om væltede træer og forhøjede vandstande.

Blandt andet var vandet nået op over molen i Nordby på Fanø. Det skrev Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter med et billede vedhæftet af bølger, der skyller ind over kørebanen.