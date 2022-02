Beredskabsstyrelsen forbereder sig på stormen Nora

Hos Beredskabsstyrelsen er man klar til at yde assistance, hvis der skulle blive behov for det.

- Så har vi vores vagthold på plads, og flere af vores beredskabscentre har ringet rundt til bagvagthold og i øvrigt også nogle frivillige rundt omkring for at være sikre på, at der skulle være mandskab nok, hvis det bliver rigtig slemt, siger Kristian Anker-Møller, der er pressemedarbejder hos Beredskabsstyrelsen.

Han fortæller også, at typiske opgaver for beredskabet kan være, at der skal pumpes vand i tilfælde af, at vandstanden giver problemer.

- Og så kan der opstå nogle stormskader rundt omkring. Det så vi også under Malik, hvor vi blandt andet var ude at afstive et hus, der var ved at styrte sammen.