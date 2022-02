Forsikringsselskab sender sms til 80.000 kunder før storm

Ekstra personale indkaldes, og kunder varsles per sms forud for storm, der forventes at ramme fredag aften.

Det er knap tre uger siden, den sidste storm ramte landet. Men nu truer en ny storm fredag aften og natten til lørdag. Det er især den sydlige del af landet - Sydjylland, Fyn, Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm - der står til at blive ramt af stormen med vindstød af orkanstyrke. Hos forsikringsselskabet Topdanmark indkalder man ekstra mandskab i forventning om en travl weekend.

Desuden sender man en sms til kunder i de områder, der forventes berørt. Det drejer sig om i alt 80.000 kunder. - Vi har aktiveret vores beredskab og udsender 80.000 sms’er til boligejere i et bælte fra syd for Aarhus og ned, hen over Fyn og Sjælland. - Her gør vi opmærksom på vejrvarslingen og kommer med gode råd til, hvordan man sikrer sin bolig, siger pressechef Troels Karlskov, Topdanmark. I weekenden 29. til 30. januar var det stormen Malik, der ramte store dele af landet ligeledes med vindstød af orkanstyrke.

Det førte til 8000 skadesanmeldelser hos Topdanmark, hvoraf cirka en tredjedel er færdigbehandlet.

Sådan forbereder du dig når der varsles storm Fredag aften og natten til lørdag ventes den sydlige del af Danmark ramt af stormen Nora. Her kan du læse nogle gode råd om, hvordan du forbereder dig og stormsikrer dit hus. Før stormen: Fjern løse ting uden for huset, for eksempel parasol, havemøbler og trampoliner, eller fastgør dem.

Fjern knækkede eller visne grene.

Undgå at parkere din bil under et træ eller i nærheden af for eksempel store skraldespande, der let kan rulle ind i bilen.

Luk porte, døre og vinduer.

Ved nybygning eller større udvendig reparationsarbejde: Fastgør presenninger, tjek stilladser, afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden.

Hav en aftale med andre beboere om hjælp, hvis du ikke er hjemme. Under stormen: Hvis taget bliver skadet, så fjern de ting, der kan blive ødelagt, hvis det begynder at regne eller sne.

Afdæk de ting, du ikke kan fjerne, for eksempel gulve og tæpper.

Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det kan være farligt.

Får du alvorlig skade på dit hus, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab på telefon 112. Har du abonnement hos et redningskorps, kan du vælge at ringe til dem.

Er du i tvivl om, hvad du bør gøre, så spørg dit forsikringsselskab. Mange har telefonbetjent døgnservice. Efter stormen: Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.

Luk huller i taget, eller få dem dækket over med presenning.

Er der udsigt til nedbør, så flyt de ting, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade, og afdæk ting, du ikke kan fjerne, for eksempel gulve og tæpper.

Har der været - eller er der - strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte.

Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.

Tag billeder eller video af det, der er ødelagt. Kilde: Forsikring & Pension

Det er endnu for tidligt at opgøre det eksakte beløb for skaderne. - Vi kan sige, at vi har en genforsikring, der træder i kraft efter 100 millioner kroner, hvis skaderne er vejrrelateret. Det begynder vi at runde nu, siger Troels Karlskov. Selv om stormen Nora ser ud til at kunne matche Malik, når det gælder vindstød, ser blæsevejret ikke ud til at presse vand ind i fjordene og skabe oversvømmelser. - Lige nu ser det ikke ud til, at Nora giver lige så store problemer med stigende vandstand, som vi så med Malik. - Så vi forventer at se de klassiske stormskader, det vil sige dele af tag og tagsten, der blæser af. Løse genstande, der tager en tur hen over grunden og rammer drivhuse og carporte, siger Troels Karlskov.

Hos forsikringsselskabet Tryg modtog man 6000 anmeldelser om skader efter Malik.

Flere af skaderne er nu under udbedring, og det gør disse boligejere ekstra sårbare, lyder det fra skadedirektør Frederiks Sjørslev Søgaard. - Det er sjældent, at storme ligger så tæt på hinanden. Så der kan være kunder, som er i gang med at få udbedret skader fra Malik. Vi opfordrer dem til at gå en ekstra runde om huset og tjekke, at alt er dækket af efter de gamle skader, siger han. Hos brancheorganisationen Forsikring & Pension råder underdirektør Pia Holm Steffensen til, at husejerne tjekker eventuelle løse genstande inden stormen. - I bund og grund handler det om at gå en tur rundt om sit hus og holde skarpt øje med, om der er nogle genstande, der kan rive sig løs. Du skal blandt andet kigge efter løse tagplader eller tagsten, og tjekke om vindskeder og inddækninger sidder ordentligt fast, siger hun.

