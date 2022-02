- Vi starter ud med skyer og regn hist og her - især over Jylland. Hvis man skal være heldig og have lidt sol, er det i de østlige egne af landet, siger hun.

Danskerne kan generelt glæde sig over en uge, der temperaturmæssigt er mild for årstiden. Det meste af ugen regner DMI med temperaturer mellem fem og ni grader og nattetemperaturer mellem nul og fem grader.

- Her bliver det også mest skyet med regn og byger hist og her, siger hun.

- Der kan blive lidt slud og hagl, siger Anna Christiansson.

Selv om temperaturerne er milde, gør bilister dog stadig klogt i at tjekke temperaturerne, inden de kører ud om morgenen.

- Der kan være enkelte steder med nattefrost, siger Anna Christiansson.

- Fra onsdag kan man godt holde øje med vejtemperaturerne. Torsdag har vi lidt byer med slug eller hagl, og så kommer blæsten.

Meteorologen forklarer, at der er et lavtryk, som ser ud til at kunne skylle ind over Danmark, og det vil betyde hård vind til kuling.

- Det er faktisk lidt usikkert, siger Anna Christiansson og forklarer, at ”det kommer an på, hvilken bane lavtrykket tager”.

- Men det kan betyde nedbør med slug og hagl - måske lidt sol af og til.