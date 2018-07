Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

De er begge altafgørende for deres landshold, men hvem er bedst?

Modric vs. Eriksen:

Det danske landshold var splittet mellem den dybeste skuffelse og en beslutsomhed om, at dette VM skal bruges til at skabe mange år med fodbold i rødt og hvidt.

Udover Danmarks nederlag til Kroatien bør søndagen på en stor overraskelse. Spanien er således også ude af VM. Det betyder, at enten Rusland, Sverige, Schweiz, Kroatien, Colombia eller England når VM-finalen. Alle de historisk største hold er fra den halvdel af turneringen slået ud. Det var også den halvleg, at Danmark var i.

Kasper Schmeichel var ellers godt i gang med at gøre sig til den store helt. Med sin far på tilskuerpladserne reddede han tre ud af seks straffespark i denne fodboldkamp. Bagefter var de danske spillere skuffede, stolte og en enkelt af dem helt knust.

Kasper Schmeichel: Danmark kunne have vundet VM.

