Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

For tredje gang i karrieren står den danske verdenstoer i finalen i Eastbourne, den sidste opvarmningsturnering til Wimbledon.

Den danske angriber vil gerne sælges fra sin engelske klub. Et godt VM kan være vejen til det.

Landstræner er dybt bekymret over sin stjernes skade

Fredag var første VM-hviledag. Lørdag spiller Frankring mod Argentina kl. 16.00, mens Uruguay møder Portugal kl. 20.00. I den første kamp må Frankrig være favorit på grund af Argentinas store problemer i gruppespillet. Omvendt er Messi jo Messi, og sydamerikanerne troede nærmest, at holdet var slået ud af VM. Det kan være en mental fordel nu.

Holiga skriver om Andrej Kramaric , men det er lige så meget et portræt af ham, som det er af en syg kultur i toppen af kroatisk fodbold, der også inddrager landsholdsstjernerne Luka Modric og Dejan Lovren.

Kroatisk landsholdsfodbold er en svær størrelse at blive klog på, hvis man ikke er indviet. Det er den kroatiske journalist Aleksandar Holiga imidlertid. Han er det kroatiske bidrag i det store netværk af internationale sportsmedier, som er faciliteret af The Guardian. Jyllands-Posten er det danske bidrag.

Hareide er en vinder frem for alt

